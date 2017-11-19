Опрос:

Новости партнеров

Александр Ирхин: в матче с "Томью" получилось то, что мы хотели

Главный тренер "Химок" Александр Ирхин рассказал о победе над "Томью" (3:1).

"Благодарен сегодня ребятам за игру. После двух поражений сложилась непростая психологическая ситуация. Но сегодня они настроились с первых минут, и получалось то, что мы хотели. Предполагали, что соперник играет в атлетичный футбол, но нам удалось за счет контроля мяча воплотить преимущество в голы", - цитирует Ирхина официальный сайт ФНЛ.
Теги: Ирхин Химки Томь
Сегодня, 15:08
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.