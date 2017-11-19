Александр Ирхин: в матче с "Томью" получилось то, что мы хотели

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Главный тренер "Химок" Александр Ирхин рассказал о победе над "Томью" (3:1).
"Благодарен сегодня ребятам за игру. После двух поражений сложилась непростая психологическая ситуация. Но сегодня они настроились с первых минут, и получалось то, что мы хотели. Предполагали, что соперник играет в атлетичный футбол, но нам удалось за счет контроля мяча воплотить преимущество в голы", - цитирует Ирхина официальный сайт ФНЛ.
"Благодарен сегодня ребятам за игру. После двух поражений сложилась непростая психологическая ситуация. Но сегодня они настроились с первых минут, и получалось то, что мы хотели. Предполагали, что соперник играет в атлетичный футбол, но нам удалось за счет контроля мяча воплотить преимущество в голы", - цитирует Ирхина официальный сайт ФНЛ.
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