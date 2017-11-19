Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:28
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие (1)
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие (1)
18:22
"Ростов" и "Амкар" голов не забили (3)
"Ростов" и "Амкар" голов не забили (3)
16:42
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал победу над "Факелом" (5:0) в домашнем матче 24-го тура ФНЛ.
"Получился хороший и динамичный матч. Нам многое удавалось – прессинг и хорошие комбинации. Было много моментов, много ударов и много голов. Спасибо ребятам. Они показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие. Хочу пожалеть сопернику разрешения всех проблем. Жаль терять команды, где есть преданные болельщики", - цитирует Федотова официальный сайт ФНЛ.
"Получился хороший и динамичный матч. Нам многое удавалось – прессинг и хорошие комбинации. Было много моментов, много ударов и много голов. Спасибо ребятам. Они показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие. Хочу пожалеть сопернику разрешения всех проблем. Жаль терять команды, где есть преданные болельщики", - цитирует Федотова официальный сайт ФНЛ.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.