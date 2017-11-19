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Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал победу над "Факелом" (5:0) в домашнем матче 24-го тура ФНЛ.

"Получился хороший и динамичный матч. Нам многое удавалось – прессинг и хорошие комбинации. Было много моментов, много ударов и много голов. Спасибо ребятам. Они показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие. Хочу пожалеть сопернику разрешения всех проблем. Жаль терять команды, где есть преданные болельщики", - цитирует Федотова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Оренбург Факел
Сегодня, 18:28
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 18:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Странно - я на работе получаю удовольствие, когда мне деньги выдают и когда домой еду ))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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