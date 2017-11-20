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Юрий Газзаев с большой долей вероятности покинет "Волгарь"

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев с большой долей вероятности свой пост после пяти лет работы в команде, сообщает "Матч ТВ".

Напомним, что сам 56-летний специалист ранее в интервью Sportbox.ru сказал, что примет решение до 15 декабря. По словам Газзаева, он хотел бы видеть перспективы и развитие клуба. Отмечается, что если в ближайшее время в "Волгаре" не произойдет сдвигов, тренер покинет свой пост. Неделю назад в "Волгаре" сменился руководитель клуба.
Теги: Газзаев Ю. Волгарь
Сегодня, 16:31
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