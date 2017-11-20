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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Николай Писарев: мы доказали, что можно побеждать и самых неудобных соперников
Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев прокомментировал гостевую победу над "Шинником" (2:1) в матче 24-го тура ФНЛ.
"Это уже третья наша игра с "Шинником" в этом году. Мы настраивались на нее особо. Очень хотели взять реванш. И я благодарю ребят за волевую победу. Вдвойне приятно, что она одержана на выезде, в поединке с соперником, которого мы считали неудобным. Мы хорошо готовы физически, и ребятам удалось прибавить во втором тайме. Причем они не просто перебегали соперника, а играли в футбол, создавали моменты. Правда, в концовке второго тайма нам откровенно повезло. Но мы доказали в первую очередь сами себе, что можно побеждать и самых неудобных соперников", - цитирует Писарева официальный сайт ФНЛ.
"Это уже третья наша игра с "Шинником" в этом году. Мы настраивались на нее особо. Очень хотели взять реванш. И я благодарю ребят за волевую победу. Вдвойне приятно, что она одержана на выезде, в поединке с соперником, которого мы считали неудобным. Мы хорошо готовы физически, и ребятам удалось прибавить во втором тайме. Причем они не просто перебегали соперника, а играли в футбол, создавали моменты. Правда, в концовке второго тайма нам откровенно повезло. Но мы доказали в первую очередь сами себе, что можно побеждать и самых неудобных соперников", - цитирует Писарева официальный сайт ФНЛ.
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