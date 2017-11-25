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Александр Побегалов: веселые у нас матчи получаются с "Крыльями" в этом году

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов прокомментировал ничью с "Крыльями Советов" (3:3).

"Веселые у нас матчи получаются с "Крыльями" в этом году. 2:3 мы проиграли дома, где упустили ничью на последних минутах. Сегодня 3:3. Кому-то может быть такой футбол и нравится. "Крылья" имели безоговорочное преимущество в первом тайме. Мы поговорили с ребятами в раздевалке, они вышли на вторую половину, и у них получилось показать что-то похожее на футбол", – цитирует Побегалова официальный сайт самарцев.
Теги: Побегалов Шинник Крылья Советов
Сегодня, 17:09
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