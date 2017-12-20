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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Балтика" задолжала игрокам зарплату за два месяца
"Балтика" продолжает испытывать финансовые проблемы.
Игрокигроки калининградской команды не получили зарплату за два месяца. Также команде не выплачены премиальные за большую часть матчей сезона, несмотря на обещания руководства.
В пресс-службе "Балтики" эту информацию опровергли. Задержка, согласно официальной версии, составляет 6 дней.
"Спорт-Экспресс"
Игрокигроки калининградской команды не получили зарплату за два месяца. Также команде не выплачены премиальные за большую часть матчей сезона, несмотря на обещания руководства.
В пресс-службе "Балтики" эту информацию опровергли. Задержка, согласно официальной версии, составляет 6 дней.
"Спорт-Экспресс"
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