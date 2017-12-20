"Балтика" задолжала игрокам зарплату за два месяца

"Балтика" продолжает испытывать финансовые проблемы.Игрокигроки калининградской команды не получили зарплату за два месяца. Также команде не выплачены премиальные за большую часть матчей сезона, несмотря на обещания руководства.В пресс-службе "Балтики" эту информацию опровергли. Задержка, согласно официальной версии, составляет 6 дней.