Опрос:

Новости партнеров

Елена Еленцева официально назначена новым президентом "Торпедо"

Директор спорткомплекса им. Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева официально назначена на пост президента московского "Торпедо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Россиум" - основного владельца клуба.

На этом посту она сменила Александра Тукманова. О предстоящей смене президента клуба концерн сообщил в октябре.

Тукманов занимал должность президента "Торпедо" с января 2007 года по июль 2008-го, он вернулся на этот пост в апреле 2009 года. Будучи футболистом, Тукманов выступал за "Торпедо" с 1969 по 1975 год, в 1972 году стал в составе команды обладателем Кубка СССР. С 1992 по 1998 год был вице-президентом Российского футбольного союза (РФС), с 1998 по 2005 год работал генеральным директором РФС.

Еленцева с 2008 года работает в некоммерческой организации "Спортивный фонд "Торпедо", одним из объектов управления которого является спорткомплекс им. Эдуарда Стрельцова. Сначала она занимала пост заместителя директора, а в 2013 году стала директором спорткомплекса. Еленцева окончила биолого-химический факультет Хакасского государственного университета в 1996 году, в 2007 году прошла профессиональную переподготовку в институте повышения квалификации при Российской академии госслужбы при президенте РФ. Она является кандидатом биологических наук.
Теги: Торпедо
Сегодня, 02:42
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 07:10) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Смородскую в помощники бери. С ней точно быстрее клуб добьете)


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 06:54) #
  • 0
  •  (0)

Кот Котович не сменяется. Елена Еленовна, рад Вас видеть здесь.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.