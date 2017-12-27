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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Елена Еленцева официально назначена новым президентом "Торпедо"
Директор спорткомплекса им. Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева официально назначена на пост президента московского "Торпедо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Россиум" - основного владельца клуба.
На этом посту она сменила Александра Тукманова. О предстоящей смене президента клуба концерн сообщил в октябре.
Тукманов занимал должность президента "Торпедо" с января 2007 года по июль 2008-го, он вернулся на этот пост в апреле 2009 года. Будучи футболистом, Тукманов выступал за "Торпедо" с 1969 по 1975 год, в 1972 году стал в составе команды обладателем Кубка СССР. С 1992 по 1998 год был вице-президентом Российского футбольного союза (РФС), с 1998 по 2005 год работал генеральным директором РФС.
Еленцева с 2008 года работает в некоммерческой организации "Спортивный фонд "Торпедо", одним из объектов управления которого является спорткомплекс им. Эдуарда Стрельцова. Сначала она занимала пост заместителя директора, а в 2013 году стала директором спорткомплекса. Еленцева окончила биолого-химический факультет Хакасского государственного университета в 1996 году, в 2007 году прошла профессиональную переподготовку в институте повышения квалификации при Российской академии госслужбы при президенте РФ. Она является кандидатом биологических наук.
На этом посту она сменила Александра Тукманова. О предстоящей смене президента клуба концерн сообщил в октябре.
Тукманов занимал должность президента "Торпедо" с января 2007 года по июль 2008-го, он вернулся на этот пост в апреле 2009 года. Будучи футболистом, Тукманов выступал за "Торпедо" с 1969 по 1975 год, в 1972 году стал в составе команды обладателем Кубка СССР. С 1992 по 1998 год был вице-президентом Российского футбольного союза (РФС), с 1998 по 2005 год работал генеральным директором РФС.
Еленцева с 2008 года работает в некоммерческой организации "Спортивный фонд "Торпедо", одним из объектов управления которого является спорткомплекс им. Эдуарда Стрельцова. Сначала она занимала пост заместителя директора, а в 2013 году стала директором спорткомплекса. Еленцева окончила биолого-химический факультет Хакасского государственного университета в 1996 году, в 2007 году прошла профессиональную переподготовку в институте повышения квалификации при Российской академии госслужбы при президенте РФ. Она является кандидатом биологических наук.
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