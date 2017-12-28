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В "Сибири" опровергли, что у клуба большие долги по зарплате перед игроками

"Сибирь" опровергла информацию о том, что в клубе на протяжении четырех месяцев не платят зарплату футболистам, но при этом долги перед игроками существуют.

Ранее сайт телеканала "Матч ТВ" сообщил, что в команде накопились большие задолженности, а последнюю зарплату основная масса футболистов получила за июль 2017 года.

"Это не так. Задолженности есть, но объем несущественный. У нас как таковых больших долгов нет", - сказал ТАСС генеральный директор клуба Константин Кричевский/
Теги: Сибирь
Сегодня, 02:47
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