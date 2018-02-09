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Александр Ирхин: увольнение из "Химок"? Сейчас я безработный

Российский специалист Александр Ирхин подтвердил отставку с поста главного тренера "Химок".

"Ничего комментировать не буду. Есть факт увольнения. Сейчас я безработный", - передает слова Ирхина "Матч ТВ".

Сообщается, что увольнение Ирхина, воспользовавшись одним из пунктов его контракта, инициировало новое руководство подмосковного клуба во главе с гендиректором Василием Ивановым.
Теги: Химки
Сегодня, 11:44
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