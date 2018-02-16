"Оренбург" проведет четыре товарищеских матча на третьем сборе в Турции

"Оренбург" продолжает подготовку ко второй части сезона. Тренерский штаб уже определился с соперниками на третьем сборе в Турции.16 февраля команда Владимира Федотова проведет сразу два матча. Сначала соперником "Оренбурга" станет грузинская "Дила", а затем курский "Авангард". 19 февраля "Оренбург" сыграет с "Атырау" из Казахстана. На 22 февраля намечен поединок с грузинским "Металлургом".