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"Оренбург" проведет четыре товарищеских матча на третьем сборе в Турции

"Оренбург" продолжает подготовку ко второй части сезона. Тренерский штаб уже определился с соперниками на третьем сборе в Турции.

16 февраля команда Владимира Федотова проведет сразу два матча. Сначала соперником "Оренбурга" станет грузинская "Дила", а затем курский "Авангард". 19 февраля "Оренбург" сыграет с "Атырау" из Казахстана. На 22 февраля намечен поединок с грузинским "Металлургом".

ФНЛ
Теги: Оренбург
Вчера, 23:56
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