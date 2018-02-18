Нападающий "Чертаново" Андрей Алексеев подписал контракт с "Торпедо".Контракт рассчитан на полтора года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел шесть матчей в ПФЛ и три в Кубке России, ни разу не отличившись.