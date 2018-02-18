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Андрей Алексеев подписал контракт с "Торпедо"

Нападающий "Чертаново" Андрей Алексеев подписал контракт с "Торпедо".

Контракт рассчитан на полтора года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел шесть матчей в ПФЛ и три в Кубке России, ни разу не отличившись.

ФК "Торпедо"
Теги: Торпедо
Сегодня, 10:39
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№1 Написал: ADonskoi (Сегодня, 13:54) #
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В этом годуТорпедо вряд ли пройдет в ФНЛ. Если только Собянин попросит. Или зоне Центр дадут два места в ФНЛ. Что возможно, если две-три команды откажутся по нехватке средств для пересечения страны на высоте 10 000 метров в разных направлениях.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
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