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Главный тренер "Факела": сделаем все, чтобы сохранить команду в ФНЛ

Главный тренер "Факела" Павел Гусев после матча 26-го тура первенства со "Спартаком-2" (0:0) заявил, что для воронежцев ничего не потеряно.

– Наверное, при иных обстоятельствах гостевая ничья с красно-белыми вас бы устроила, но конкуренты в борьбе за выживание, "Зенит-2" и "Ротор", в воскресенье выиграли…

– Если брать турнирную ситуацию, то, конечно, хотелось бы большего, хотя в этом туре мы и сократили отрыв от 15-го места с 6 до 5 очков. Но объективно игра была равная. Главное – выполнили план в обороне, сыграли строго. Да и сами моменты имели – попали в перекладину, была перспективная атака в концовке, когда немного замешкался Рекиш. Искали свой шанс. Есть ли уверенность, что выкарабкаетесь? Без уверенности – как жить? Ничего не потеряно. Сделаем все, чтобы сохранить команду в ФНЛ. И для ребят, и для меня другой цели быть не может. 8 из 12 оставшихся матчей у нас дома. Сейчас сложный календарь – "Балтика", потом Красноярск, а затем принимаем почти всех конкурентов за исключением "Ротора", с которым сыграем в Волгограде.

"Матч ТВ"
Теги: Гусев Факел Спартак-2
Сегодня, 02:24
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