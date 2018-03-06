Главный тренер "Факела": сделаем все, чтобы сохранить команду в ФНЛ

Главный тренер "Факела" Павел Гусев после матча 26-го тура первенства со "Спартаком-2" (0:0) заявил, что для воронежцев ничего не потеряно.– Если брать турнирную ситуацию, то, конечно, хотелось бы большего, хотя в этом туре мы и сократили отрыв от 15-го места с 6 до 5 очков. Но объективно игра была равная. Главное – выполнили план в обороне, сыграли строго. Да и сами моменты имели – попали в перекладину, была перспективная атака в концовке, когда немного замешкался Рекиш. Искали свой шанс. Есть ли уверенность, что выкарабкаетесь? Без уверенности – как жить? Ничего не потеряно. Сделаем все, чтобы сохранить команду в ФНЛ. И для ребят, и для меня другой цели быть не может. 8 из 12 оставшихся матчей у нас дома. Сейчас сложный календарь – "Балтика", потом Красноярск, а затем принимаем почти всех конкурентов за исключением "Ротора", с которым сыграем в Волгограде.