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В ФНЛ может снова появиться "Волга" или "Нижний Новгород"
В Нижнем Новгороде могут возродить клуб с одноименным названием.
Эта информация в последние дни живо обсуждается нижегородским футбольным сообществом. В настоящий момент решается судьба названия нового клуба. Он, вероятно, придет на смену "Олимпийцу", который финишировал на 12-м месте в завершившемся сезоне ФНЛ.
Президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев при этом считает, что клуб должен сменить название не на "Нижний Новгород", а на "Волгу":
"Это футбольный бренд Нижегородской области, имеющий богатую историю. И нашей главной команде, уверен, нужно вернуть это название. Болельщики всегда ходили на "Волгу" и будут ходить на "Волгу", почитая славное прошлое и ожидая покорения новых вершин в будущем. Название "Волга" гораздо роднее болельщикам и даже скандировать его гораздо удобнее, нежели "Олимпиец".
Между тем, как сообщил источник в нижегородском правительстве, судьба названия клуба еще не определена, и в настоящий момент руководством региона рассматривается два варианта: "Нижний Новгород" и "Волга".
Напомним, что ФК "Нижний Новгород" выступал в профессиональном футболе в период с 2008 по 2012 годы. За этот краткий промежуток времени он дважды занимал третье место в ФНЛ и даже участвовал в стыковых матчах за выход в премьер-лигу.
Новый клуб может возглавить Алексей Гойхман, который уже руководил "Нижним Новгородом" и "Волгой". В 2010 году именно при нем "Волга" вышла в премьер-лигу.
Sportbox
Эта информация в последние дни живо обсуждается нижегородским футбольным сообществом. В настоящий момент решается судьба названия нового клуба. Он, вероятно, придет на смену "Олимпийцу", который финишировал на 12-м месте в завершившемся сезоне ФНЛ.
Президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев при этом считает, что клуб должен сменить название не на "Нижний Новгород", а на "Волгу":
"Это футбольный бренд Нижегородской области, имеющий богатую историю. И нашей главной команде, уверен, нужно вернуть это название. Болельщики всегда ходили на "Волгу" и будут ходить на "Волгу", почитая славное прошлое и ожидая покорения новых вершин в будущем. Название "Волга" гораздо роднее болельщикам и даже скандировать его гораздо удобнее, нежели "Олимпиец".
Между тем, как сообщил источник в нижегородском правительстве, судьба названия клуба еще не определена, и в настоящий момент руководством региона рассматривается два варианта: "Нижний Новгород" и "Волга".
Напомним, что ФК "Нижний Новгород" выступал в профессиональном футболе в период с 2008 по 2012 годы. За этот краткий промежуток времени он дважды занимал третье место в ФНЛ и даже участвовал в стыковых матчах за выход в премьер-лигу.
Новый клуб может возглавить Алексей Гойхман, который уже руководил "Нижним Новгородом" и "Волгой". В 2010 году именно при нем "Волга" вышла в премьер-лигу.
Sportbox
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