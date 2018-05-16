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"Мордовия" досрочно вышла в ФНЛ

В матче 24-го тура ПФЛ зоны "Урал-Приволжье" "Мордовия" обыграла "Сызрань-2003" - 1:0.

Саранский клуб набрал 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице зоны "Урал-Приволжье". Таким образом, саранская команда досрочно вышла в ФНЛ.
Теги: Мордовия
Сегодня, 21:27
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Урааааааааа !
Кто их обыграет, поедет в лагерь по соседству понимать русский футбол ))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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