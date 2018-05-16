"Мордовия" досрочно вышла в ФНЛ

В матче 24-го тура ПФЛ зоны "Урал-Приволжье" "Мордовия" обыграла "Сызрань-2003" - 1:0.Саранский клуб набрал 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице зоны "Урал-Приволжье". Таким образом, саранская команда досрочно вышла в ФНЛ.