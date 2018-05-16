"Мордовия" обновила рекорд посещаемости матча ПФЛ

На матче 24-го тура ПФЛ зоны "Урал-Приволжье" "Мордовия" — "Сызрань-2003", который проходит на новом стадионе в Саранске, присутствовало 41 057 зрителей.Таким образом, саранский клуб обновил рекорд посещаемости домашней встречи ПФЛ, который сам же установил в этом месяце. 4 мая на матче "Мордовия" — КАМАЗ (0:1) присутствовали 22 834 зрителя.