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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Саранская "Мордовия" вернулась в ФНЛ
"Мордовия" обыграла "Сызрань-2003" в матче 24-го тура ПФЛ зоны "Урал-Приволжье" (1:0).
Саранская команда набрала в турнирной таблице 52 очка и гарантировала себе первое место в лиге.
В следующем сезоне "Мордовия" получит право выступать в ФНЛ. Ранее клуб успешно прошел необходимое для этого лицензирование.
ПФЛ
Саранская команда набрала в турнирной таблице 52 очка и гарантировала себе первое место в лиге.
В следующем сезоне "Мордовия" получит право выступать в ФНЛ. Ранее клуб успешно прошел необходимое для этого лицензирование.
ПФЛ
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