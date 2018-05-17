Саранская "Мордовия" вернулась в ФНЛ

"Мордовия" обыграла "Сызрань-2003" в матче 24-го тура ПФЛ зоны "Урал-Приволжье" (1:0).Саранская команда набрала в турнирной таблице 52 очка и гарантировала себе первое место в лиге.В следующем сезоне "Мордовия" получит право выступать в ФНЛ. Ранее клуб успешно прошел необходимое для этого лицензирование.