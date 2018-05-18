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"Кубань" может переехать в Сочи

"Кубань" может переехать в Сочи. Клуб может сменить город базирования, оставшись при этом представителем Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в Сочи окажется петербургское "Динамо", однако в настоящий момент клубы имеют равные шансы на переезд. Единственная проблема, которая может помешать "Кубани" сменить прописку, — большие долги, которые отталкивают потенциальных инвесторов в Сочи. При этом все вопросы, которые касаются инфраструктуры, уже решены.

ФАН
Теги: Кубань
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