"Кубань" может переехать в Сочи. Клуб может сменить город базирования, оставшись при этом представителем Краснодарского края.Ранее сообщалось, что в Сочи окажется петербургское "Динамо", однако в настоящий момент клубы имеют равные шансы на переезд. Единственная проблема, которая может помешать "Кубани" сменить прописку, — большие долги, которые отталкивают потенциальных инвесторов в Сочи. При этом все вопросы, которые касаются инфраструктуры, уже решены.