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Сергей Павлов покинул пост главного тренера "Ротора"

"Ротор" принял решение не продлевать контракты с главным тренером Сергеем Павловым и старшим тренером Сергеем Жуковым.

Напомним, в минувшем сезоне ФНЛ "Ротор" занял 17-е место и вылетел в ПФЛ. Павлов возглавил волгоградскую команду в октябре прошлого года после отставки Валерия Есипова.

ФК "Ротор"
Теги: Павлов Ротор
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