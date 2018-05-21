Сергей Павлов покинул пост главного тренера "Ротора"

"Ротор" принял решение не продлевать контракты с главным тренером Сергеем Павловым и старшим тренером Сергеем Жуковым.Напомним, в минувшем сезоне ФНЛ "Ротор" занял 17-е место и вылетел в ПФЛ. Павлов возглавил волгоградскую команду в октябре прошлого года после отставки Валерия Есипова.