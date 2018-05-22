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Игорь Черевченко: пока возьму паузу

Игорь Черевченко прокомментировал уход с поста главного тренера ”Балтики” и поделился планами на будущее.

"Это было обоюдное решение, благодарен руководству клуба. Сейчас хочу отдохнуть. Было несколько вариантов и в России, и из других стран, но я их даже не рассматривал. Пока возьму паузу", – цитирует Черевченко Sport24
Теги: Балтика Черевченко
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