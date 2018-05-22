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"Волгарь" остался без финансирования, клуб может сняться с ФНЛ

По информации Матч ТВ, "Газпром" отказался финансировать астраханский "Волгарь".

Теперь единственная надежда клуба губернатор области Александр Жилкин, который может найти источники финансирования.

Если "Волгарь" до конца месяца не предоставит финансовых гарантий, то право на участие в ФНЛ в новом сезоне получит "Тюмень".

Ранее "Волгарю", который занял 10-е место в ФНЛ по итогам сезона было отказано в выдаче лицензии РФС.
Теги: Волгарь
Сегодня, 11:39
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(1)
№2 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 11:44) #
  • -1
  •  (5)

А чего ж "Тюмень" вместо второй Зинки не зашла? Низзя было?
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:44) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
А Луч вместо кого остался? Луч занял 18 место. Тюмень 19.
16 Зенит-2 вместо Сахалина
17 Ротор вместо Арарата
18 Луч вместо ???
19 Тюмень вместо Волгаря


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
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