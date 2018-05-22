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New Balance больше не будет сотрудничать с "Рубином" (1)
"Волгарь" остался без финансирования, клуб может сняться с ФНЛ
По информации Матч ТВ, "Газпром" отказался финансировать астраханский "Волгарь".
Теперь единственная надежда клуба губернатор области Александр Жилкин, который может найти источники финансирования.
Если "Волгарь" до конца месяца не предоставит финансовых гарантий, то право на участие в ФНЛ в новом сезоне получит "Тюмень".
Ранее "Волгарю", который занял 10-е место в ФНЛ по итогам сезона было отказано в выдаче лицензии РФС.
Теперь единственная надежда клуба губернатор области Александр Жилкин, который может найти источники финансирования.
Если "Волгарь" до конца месяца не предоставит финансовых гарантий, то право на участие в ФНЛ в новом сезоне получит "Тюмень".
Ранее "Волгарю", который занял 10-е место в ФНЛ по итогам сезона было отказано в выдаче лицензии РФС.
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