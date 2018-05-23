Андрей Талалаев уходит из "Тамбова"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев сказал, что покидает команду. В минувшем сезоне тамбовчане заняли четвертое место в ФНЛ и уступили в стыковых матчах "Амкару". Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.По словам специалиста, он определится со своим будущим после отпуска.