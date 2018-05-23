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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Андрей Талалаев уходит из "Тамбова"
Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев сказал, что покидает команду. В минувшем сезоне тамбовчане заняли четвертое место в ФНЛ и уступили в стыковых матчах "Амкару". Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
По словам специалиста, он определится со своим будущим после отпуска.
СЭ
По словам специалиста, он определится со своим будущим после отпуска.
СЭ
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