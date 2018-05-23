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Андрей Талалаев уходит из "Тамбова"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев сказал, что покидает команду. В минувшем сезоне тамбовчане заняли четвертое место в ФНЛ и уступили в стыковых матчах "Амкару". Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

По словам специалиста, он определится со своим будущим после отпуска.

СЭ
Теги: Талалаев Тамбов
Сегодня, 13:21
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№3 Написал: andrej95602 (Сегодня, 13:37) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Одиссей
По словам специалиста, он определится со своим будущим после отпуска. smile Опять к Черданцеву в передачу умничать.

Там ему и место.
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 13:28) #
  • 0
  •  (0)
online

Таллаев совсем беззуб с Амкаром был,отставка закономерна.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 13:22) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
По словам специалиста, он определится со своим будущим после отпуска. smile Опять к Черданцеву в передачу умничать.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
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