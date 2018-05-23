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Власти Астраханской области не оказали поддержку "Волгарю" - следующий сезон команда проведет в ПФЛ

На этой неделе власти Астраханской области провели специальный общественный совет, по итогам которого было принято решение о выступлении ФК "Волгарь" в будущем сезоне в ПФЛ. Ранее клуб не смог предоставить необходимые финансовые гарантии для участия в первенстве ФНЛ и не получил лицензию РФС.

"По ПФЛ, насколько я узнал вчера, до 14 июня можно подать заявку на расширенную процедуру лицензирования для лиги, и до 30 июня решение будет приниматься, примерно такие были формулировки. В принципе понятно, что у нас зона "Юг" будет, но официально все решится позже", - цитирует директор клуба Дениса Саблина ТАСС

Напомним,ранее от финансирования клуба отказался главный спонсор "Волгаря" – компания "Газпром".
Теги: Волгарь
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