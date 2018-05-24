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Источник: Сергей Ташуев главный кандидат на должность тренера "Анжи"
По информации Чемпионата, Сергей Ташуев может вновь возглавить "Анжи".
Российский специалист уже возглавлял махачкалинский клуб в сезоне-2014/15.
В апреле этого года Ташуев возглавил "Шахтёр" из Солигорска, выступающий в чемпионате Беларуси. Ранее специалист занимал пост главного тренера в таких командах, как "Краснодар", "Спартак-Нальчик", донецкий "Металлург" и "Кубань".
Российский специалист уже возглавлял махачкалинский клуб в сезоне-2014/15.
В апреле этого года Ташуев возглавил "Шахтёр" из Солигорска, выступающий в чемпионате Беларуси. Ранее специалист занимал пост главного тренера в таких командах, как "Краснодар", "Спартак-Нальчик", донецкий "Металлург" и "Кубань".
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