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Константин Зырянов: слухи о расформировании "Зенита-2" не комментируем

Главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов прокомментировал слухи о расформировании команды.

"А мы слухи не комментируем. Будет официальная информация, будет и разговор. Пока продолжаем работать. Пока команда находится в отпуске. Потом начнем готовиться к новому сезону в Петербурге. Остается ли Анюков в команде? По моей информации, у него действующий контракт. Значит, остается", - цитирует Зырянова Sport24.ru.
Теги: Зырянов Зенит-2
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