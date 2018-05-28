Дмитрий Гунько: "Балтика"? Сегодня я – сотрудник "Спартака"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько не стал рассказывать, возглавит ли он в ближайшее время "Балтику".– Мне сейчас нечего комментировать, – сказал Гунько. – Я – сотрудник "Спартака".– Я тренер "Спартака-2", поэтому все вопросы через пресс-службу клуба.