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Дмитрий Гунько: "Балтика"? Сегодня я – сотрудник "Спартака"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько не стал рассказывать, возглавит ли он в ближайшее время "Балтику".

– Мне сейчас нечего комментировать, – сказал Гунько. – Я – сотрудник "Спартака".

– Ваш контракт заканчивается в ближайшие два дня. Определились ли с командой, в которой продолжите карьеру после ухода из "Спартака"?

– Я тренер "Спартака-2", поэтому все вопросы через пресс-службу клуба.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гунько Балтика Спартак-2
Сегодня, 17:45
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:48) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Востребованный тренер, с опытом, породистый, с историей.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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