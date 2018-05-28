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Роберт Евдокимов может возглавить "Ротор"

Основным кандидатом на пост главного тренера "Ротора-Волгоград" является Роберт Евдокимов.

Ранее на этот пост также претендовал Андрей Талалаев. Последним местом работы Евдокимова был казахстанский "Тобол".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Евдокимов Ротор
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