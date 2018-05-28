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"Волгарь" снялся с выступления в ФНЛ

"Волгарь" официально снялся с первенства ФНЛ в сезоне-2018/19. Ранее клуб не прошел лицензирование РФС и теперь уведомил ФНЛ об отказе от выступления в связи с финансовыми проблемами.

Прошлый сезон клуб завершил на десятом месте.

Преимущественным правом заменить "Волгарь" в турнире имеет "Ротор-Волгоград", который в сезоне-2017/18 занял в ФНЛ 17-е место и вылетел из лиги.

Sport24
Сегодня, 21:45
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:10) #
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Одна радость и надежда - Перепедрюлькино всё таки будет радовать своих двадцать болельщиков из Сельисполкома, которые украли у села сто миллионов ))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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