"Волгарь" снялся с выступления в ФНЛ

"Волгарь" официально снялся с первенства ФНЛ в сезоне-2018/19. Ранее клуб не прошел лицензирование РФС и теперь уведомил ФНЛ об отказе от выступления в связи с финансовыми проблемами.Прошлый сезон клуб завершил на десятом месте.Преимущественным правом заменить "Волгарь" в турнире имеет "Ротор-Волгоград", который в сезоне-2017/18 занял в ФНЛ 17-е место и вылетел из лиги.