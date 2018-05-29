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Бывший гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе, претендует на пост спортивного директора "Балтики"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе ведёт переговоры с "Балтикой", сообщает газета Известия.

Калининградский клуб рассматривает 35-летнего функционера на пост спортивного директора.

Генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая отказался комментировать эту информацию. Воздержался от ответа на вопрос о своём возможном назначении и сам Асхабадзе.

Асхабадзе известен по работе в «Спартаке», с 2006 по 2015 год он занимал различные должности в команде. С 2015 по 2016 год Асхабадзе выполнял обязанности генерального директора армянского клуба «Бананц»
Теги: Балтика Асхабадзе
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