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Роберт Евдокимов: задача "Ротора" проста - побеждать в каждом матче

Новый главный тренер волгоградского "Ротора" Роберт Евдокимов рассказал о своем назначении.

"Вчера я встречался с губернатором. "Ротор-Волгоград" должен быть вершиной футбольной пирамиды региона, примером для молодежи, чтобы футболом занималось столько же детей, сколько и во времена моей учебы в местном колледже олимпийского резерва. А задача команды проста – побеждать в каждом матче", - цитирует Евдокимова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Евдокимов Ротор
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