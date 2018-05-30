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"Чертаново": в ФНЛ идеология не изменится - играть будут только воспитанники
Директор "Чертаново" Николай Ларин рассказал о ситуации с собственным стадионом, а также сообщил, что идеология клуба, согласно которой за него выступают только воспитанники, не изменится в связи с выходом в ФНЛ.
"Домашние игры "Чертаново" будет проводить на стадионе академии имени Черенкова. При этом у себя на стадионе строим новую трибуну. Если успеем её построить, то будем ходатайствовать перед лигой, чтобы проводить матчи у себя на районе. На свой стадион приходить будет больше тысячи зрителей, а на стадион академии "Спартак" явно меньше. Мы играем для болельщиков, поэтому надеемся, что лига пойдёт нам на встречу. Трибуны планируется построить к концу июля. Строительство начнётся примерно через три недели, идёт конкурсная процедура.
Наша идеология останется прежней, будут играть только наши воспитанники. Следим за ситуацией с "Кубанью", там играют наши ребята. Если останутся без клубов, то мы с радостью их вернём к себе. Но, возможно, они привыкли к большим окладам. Поэтому, наверное, они будут искать клубы с большим бюджетом, чем у нас. У меня запланированы встречи с компаниями, которые могут стать нашими партнёрами в развитии молодых российских футболистов. Не хотим класть все затраты на плечи нашего учредителя "Москомспорта". Поскольку понимаем, что бюджетное финансирование клубов в большом объёме – это неправильно. Мы сами это пропагандируем", - цитирует Ларина "Чемпионат.сом".
"Домашние игры "Чертаново" будет проводить на стадионе академии имени Черенкова. При этом у себя на стадионе строим новую трибуну. Если успеем её построить, то будем ходатайствовать перед лигой, чтобы проводить матчи у себя на районе. На свой стадион приходить будет больше тысячи зрителей, а на стадион академии "Спартак" явно меньше. Мы играем для болельщиков, поэтому надеемся, что лига пойдёт нам на встречу. Трибуны планируется построить к концу июля. Строительство начнётся примерно через три недели, идёт конкурсная процедура.
Наша идеология останется прежней, будут играть только наши воспитанники. Следим за ситуацией с "Кубанью", там играют наши ребята. Если останутся без клубов, то мы с радостью их вернём к себе. Но, возможно, они привыкли к большим окладам. Поэтому, наверное, они будут искать клубы с большим бюджетом, чем у нас. У меня запланированы встречи с компаниями, которые могут стать нашими партнёрами в развитии молодых российских футболистов. Не хотим класть все затраты на плечи нашего учредителя "Москомспорта". Поскольку понимаем, что бюджетное финансирование клубов в большом объёме – это неправильно. Мы сами это пропагандируем", - цитирует Ларина "Чемпионат.сом".
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