Дмитрий Гунько: каждый день, проведенный в "Спартаке", памятен

Дмитрий Гунько, покинувший пост главного тренера «Спартака-2», оценил выступление команды в ФНЛ в минувшем сезоне.- Достаточно тяжелый сезон был. Боролись за место в ФНЛ до последнего тура. Ребята получили бесценный опыт и в играх ФНЛ проявили себя довольно хорошо. Много очков мы недонабрали, из-за этого нервная концовка была, но для «Спартака-2» и футболистов сезон получился плодотворным, и он послужит хорошим толчком для дальнейшего развития. С каким настроением покидаю команду? «Спартак» — это клуб, который научил меня играть в футбол, дал неоценимый опыт в тренерской работе. Поэтому хочу всех поблагодарить за то время, что я был здесь, и пожелать успехов всей структуре. Каждый день, проведенный в таком клубе, памятен. Естественно запомнятся победы в молодежном чемпионате, то время, когда был у руля первой команды, время в «Спартаке-2» и победный гол Бакаева, который оставил команду в ФНЛ.