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"Авангард" не будет продлевать контракт с главным тренером Хасанби Биджиевым

Авангард" и главный тренер Хасанби Биджиев не будут продлевать контракт по обоюдному согласию сторон. Об ТАСС сообщили в пресс-службе курского клуба.

"Хасанби Биджиев покидает курский "Авангард. Трудовой контракт закончился, стороны решили его не продлевать. Клуб желает успехов в дальнейшей карьере, благодарит за работу и выход "Авангарда" в исторический для клуба финал Кубка России по футболу", - сообщили в пресс-службе.
Теги: Авангард
Сегодня, 21:15
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№1 Написал: irv Курск (Сегодня, 22:48) #
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Странное решение. Скорее всего тренер пошёл в отказ...


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