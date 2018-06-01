Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119475
Политика и события в стране и мире 4213
Зенит 104653
КБ-Гостевая 26659
Курилка 1525
Юмор, анекдоты, байки 7713
Отдых в Крыму. 181
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71

Новости партнеров

Валерий Непомнящий: мне понравились здоровые амбиции руководителей "Балтики"

74-летний Валерий Непомнящий рассказал о своем назначении на пост главного тренера "Балтики".

"Мне понравились здоровые амбиции руководителей "Балтики" и те условия, которые сейчас созданы в Калининградской области для развития футбола. Знаю, что Калининград – по-настоящему футбольный город. Регион заслуживает иметь команду премьер-лиги", - цитирует Непомнящего официальный сайт "Балтики".
Теги: Непомнящий Балтика
Сегодня, 17:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: grisha (Сегодня, 18:08) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Омерзительный товарищщщ, опозоривший честь спорта и сливший игру сборной Камеруна 0 -4 сборной СССР
Тьфу, пакость - потому он и в Балтику торговать пришёл
Даже Ярцев , бросивший сборную во время игры, меньше омерзителен, чем он
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.