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Виктор Булатов возглавил "Спартак-2"
Тренер Виктор Булатов стал новым главным тренером "Спартака-2".
Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на один сезон.
Булатов был игроком "Спартака" с 1999 по 2001 год. Он является трехкратным чемпионом России в составе красно-белых.
ФК "Спартак"
Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на один сезон.
Булатов был игроком "Спартака" с 1999 по 2001 год. Он является трехкратным чемпионом России в составе красно-белых.
ФК "Спартак"
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