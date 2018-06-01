Виктор Булатов возглавил "Спартак-2"

Тренер Виктор Булатов стал новым главным тренером "Спартака-2".Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на один сезон.Булатов был игроком "Спартака" с 1999 по 2001 год. Он является трехкратным чемпионом России в составе красно-белых.