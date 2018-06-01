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Виктор Булатов возглавил "Спартак-2"

Тренер Виктор Булатов стал новым главным тренером "Спартака-2".

Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на один сезон.

Булатов был игроком "Спартака" с 1999 по 2001 год. Он является трехкратным чемпионом России в составе красно-белых.

ФК "Спартак"
Теги: Булатов Спартак-2
Сегодня, 20:04
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№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
в который раз за эту неделю?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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