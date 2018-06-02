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Антон Алиханов: перед "Балтикой" стоит задача выйти в РФПЛ в течение двух сезонов

Перед "Балтикой" стоит задача в течение двух лет выйти РФПЛ, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Задача была поставлена еще перед прошлым сезоном - в течение двух-трех лет выйти в премьер-лигу. Мы были близки к тому, чтобы попасть в стыковые матчи, но, к сожалению, смазали концовку. Но при этом я рад, что последний матч сезона на новом стадионе прошел при полных трибунах. Мы выиграли, и я надеюсь, что с таким победным настроением мы войдем в новый сезон и добьемся поставленной цели.

При всей моей любви к футболу, я в этой области не профессионал, тяжело судить о назначении нового тренера. Футболом я увлекся, когда начал вникать в дела команды с точки зрения ее финансирования и спасения от вылета из ФНЛ. Хочу сказать спасибо и предыдущему тренеру", - цитирует Алиханова ТАСС.
Теги: Балтика
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