Роман Асхабадзе могут назначить исполнительным директором "Балтики"

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе в ближайшее время может быть назначен исполнительным директором калининградской "Балтики".Напомним, что накануне на пост главного тренера команды был назначен Валерий Непомнящий. 74-летний специалист подписал с "Балтикой" однолетний контракт.По итогам минувшего сезона ФНЛ калининградцы заняли пятое место в таблице и не смогли получить право сыграть в стыковых матчах за выход в РФПЛ.