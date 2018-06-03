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Роман Асхабадзе могут назначить исполнительным директором "Балтики"

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе в ближайшее время может быть назначен исполнительным директором калининградской "Балтики".

Напомним, что накануне на пост главного тренера команды был назначен Валерий Непомнящий. 74-летний специалист подписал с "Балтикой" однолетний контракт.

По итогам минувшего сезона ФНЛ калининградцы заняли пятое место в таблице и не смогли получить право сыграть в стыковых матчах за выход в РФПЛ.

Spor24
Теги: Асхабадзе Балтика
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