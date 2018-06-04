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"Анжи" может возглавить бывший тренер "Ахмата"

По информации МатчТВ, новым главным тренером "Анжи", вылетевшего по итогам минувшего сезона в ФНЛ, может стать Магомед Адиев.

В последнее время 40-летний специалист ассистировал в "Ахмате" Игорю Ледяхову, а до этого возглавлял в ПФЛ "Терек-2" и "Динамо-Легион".

Ранее махачкалинцы расстались с Вадим Скрипченко.
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