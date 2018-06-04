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Магомед Адиев назначен новым главным тренером "Анжи"

Магомед Адиев назначен новым главным тренером "Анжи". Контракт с российским специалистом рассчитан на два года с правом сформировать собственный тренерский штаб.

По итогам минувшего сезона «Анжи» вылетел в Футбольную национальную лигу.

ФК "Анжи"
Теги: Анжи
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