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Утверждён состав участников ФНЛ сезона-2018/19

Сегодня в Доме футбола прошло заседание Общего собрания Футбольной национальной лиги, сообщает пресс-служба ФНЛ.

По итогам заседания из состава лиги были исключены "Оренбург", "Крылья Советов" и "Енисей", которым в следующем сезоне предстоит выступить в Премьер-Лиге, а также не прошедшая лицензирование "Кубань" и отказавшийся от участия в ФНЛ "Волгарь".

Полный состав команд, которые примут участие в розыгрыше ФНЛ в сезоне-2018/19: "Авангард", "Анжи", «Армавир», "Балтика", "Динамо СПб", "Зенит-2", "Луч-Энергия", "Мордовия", "Олимпиец", "Ротор-Волгоград", "Сибирь", "СКА-Хабаровск", "Спартак-2", "Тамбов", "Томь", «Тюмень», "Факел", "Химки", "Чертаново" и "Шинник".
Теги: ФНЛ
Сегодня, 15:49
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8
(0)
№8 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 17:31) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто о чем, а свиноты все о Зените переживают, латентные поклонники.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:41) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
состав не полный,бомжеишаков не хватает за все их кабинетные делишки


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: Asking (Сегодня, 16:34) #
  • -1
  •  (11)

Цитата: Хитрый Лис
Ты просто эпический еблан

Хочешь каркну?
Запомни, убогий питерастический дебил - для того, чтоб со мной спорить, у тебя нет мозгов и аргументов, а для того, чтоб попытаться меня оскорбить, у тебя, бесполезного и безработного йуризда - нет воображения. И попытки навесить на окружающих свои питерастические привычки от таких как ты лишний раз доказывают только что "болельщики Зенита - дебилы!"(с) Ты сперва от голубой краски отмойся и фаер из жопы вынь, потом расскажешь фальцетом, что все вокруг - гомосеки, потому что все вокруг тебя от3,14дорастили joy


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 16:18) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
вагина Кубани
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:15) #
  • -1
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Asking
На что только не пойдут, чтоб спасти Зину-2. И в ФНЛ она так же попала, просрав втордив, но ей снова "место уступили"... У нас руководство РФС занято двумя вопросами:
* Чем бы еще помочь Зине, стадион уже подарили и судьями с КДК вовсю помогаем - но этого мало, вон, еле на пятом удержались...
* и "чем бы еще помочь Зине-2"

Ты просто эпический еблан - место в ФНЛ сохранил даже занявший последнее место Факел. Может для него старались, а, членосос?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: yuri II Там, за облаками (Сегодня, 16:09) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бывалый
а почему нет уточнения, что еще не всё окончательно ясно с Тосно?

А с Тосно всё ясно.
Даже на ПФЛ не подали документы до сих пор, а в ФНЛ точно не прошли - писали об этом.
Регистрация: 12.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 16:04) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
а почему нет уточнения, что еще не всё окончательно ясно с Тосно?
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 15:59) #
  • -2
  •  (24)

На что только не пойдут, чтоб спасти Зину-2. И в ФНЛ она так же попала, просрав втордив, но ей снова "место уступили"... У нас руководство РФС занято двумя вопросами:
* Чем бы еще помочь Зине, стадион уже подарили и судьями с КДК вовсю помогаем - но этого мало, вон, еле на пятом удержались...
* и "чем бы еще помочь Зине-2"

Больше в российском футболе - проблем нет


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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