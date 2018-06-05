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Утверждён состав участников ФНЛ сезона-2018/19
Сегодня в Доме футбола прошло заседание Общего собрания Футбольной национальной лиги, сообщает пресс-служба ФНЛ.
По итогам заседания из состава лиги были исключены "Оренбург", "Крылья Советов" и "Енисей", которым в следующем сезоне предстоит выступить в Премьер-Лиге, а также не прошедшая лицензирование "Кубань" и отказавшийся от участия в ФНЛ "Волгарь".
Полный состав команд, которые примут участие в розыгрыше ФНЛ в сезоне-2018/19: "Авангард", "Анжи", «Армавир», "Балтика", "Динамо СПб", "Зенит-2", "Луч-Энергия", "Мордовия", "Олимпиец", "Ротор-Волгоград", "Сибирь", "СКА-Хабаровск", "Спартак-2", "Тамбов", "Томь", «Тюмень», "Факел", "Химки", "Чертаново" и "Шинник".
По итогам заседания из состава лиги были исключены "Оренбург", "Крылья Советов" и "Енисей", которым в следующем сезоне предстоит выступить в Премьер-Лиге, а также не прошедшая лицензирование "Кубань" и отказавшийся от участия в ФНЛ "Волгарь".
Полный состав команд, которые примут участие в розыгрыше ФНЛ в сезоне-2018/19: "Авангард", "Анжи", «Армавир», "Балтика", "Динамо СПб", "Зенит-2", "Луч-Энергия", "Мордовия", "Олимпиец", "Ротор-Волгоград", "Сибирь", "СКА-Хабаровск", "Спартак-2", "Тамбов", "Томь", «Тюмень», "Факел", "Химки", "Чертаново" и "Шинник".
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