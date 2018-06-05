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Игорь Шалимов стал новым главным тренером "Химок"

Игорь Шалимов возглавил "Химки", сообщает официальный сайт Футбольной национальной лиги.

На посту наставника команды специалист сменил Юрия Красножана.

В завершившемся сезоне "Химки" финишировали на 13-й строчке.
Теги: Шалимов Химки
Сегодня, 19:27
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№2 Написал: Илья Губаров (Сегодня, 20:06) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 5.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 19:32) #
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Болеет за:
«Химки»
Ой беда. Думаю к сентябрю определится Шалимов с новым клубом.
У нас появится новые идеи и мы будем искать другого тренера.
В год три -четыре тренера это по нашему. Надоело.Вперед фк Долгопрудный.
Как Талалаева не взяли или он в очереди
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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