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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Игорь Шалимов стал новым главным тренером "Химок"
Игорь Шалимов возглавил "Химки", сообщает официальный сайт Футбольной национальной лиги.
На посту наставника команды специалист сменил Юрия Красножана.
В завершившемся сезоне "Химки" финишировали на 13-й строчке.
На посту наставника команды специалист сменил Юрия Красножана.
В завершившемся сезоне "Химки" финишировали на 13-й строчке.
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