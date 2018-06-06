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Питерское "Динамо" будет переименовано в ФК "Сочи"

"Динамо", который переедет из Санкт-Петербурга в Сочи, будет называться ФК "Сочи". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Дмитрий Рубашко.

Команда будет выступать в Сочи со следующего сезона, домашней ареной станет стадион "Фишт", который примет матчи чемпионата мира.

"Планируется, что "Динамо" будет переименовано в ФК "Сочи". На днях мы отправим соответствующие документы по переименованию в лигу. Вопрос создания новой эмблемы прорабатывается", - сказал Рубашко.
Сегодня, 18:28
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№3 Написал: Asking (Сегодня, 19:39) #
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online

Цитата: grisha
УЖАСЫ

Иди смотри чемпионат мировых грандов, в котором 12 команд последний куй без соли доедают, а матчи отменяют потому, что динама дурКуев боится ехать в Мариуполь - мол их там побьют, фашистов правосековских joy
Как там ФК Днепр поживает? joy Кстати, а в какой группе ваша сборная на Чемпионате Мира? ГТ еще в АТО не забрали, а то ему повестка еше перед ЧЕ приходила stuck_out_tongue_closed_eyes А че, молодой пацан, только-только Заварову 55 лет стукнуло


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Gurishankar (Сегодня, 19:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: grisha
УЖАСЫ ПУТИНСКОГО ГОРОДКА (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Всё равно , что Барселону перевезти в сельцо Обосракино (((((((((((((((((((

Если в твоем понимании питерское Динамо это Барселона, то что такое будет твой зенит?
Регистрация: 29.11.2015 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Сегодня, 19:03) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
УЖАСЫ ПУТИНСКОГО ГОРОДКА (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Всё равно , что Барселону перевезти в сельцо Обосракино (((((((((((((((((((
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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