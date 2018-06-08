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Гендиректор "Факела": бюджет клуба на следующий сезон - около 200 млн рублей
Генеральный директор "Факела" Виталий Середин рассказал о перспективах воронежской команды в грядущем сезоне ФНЛ.
"Мы абсолютно готовы к новому сезону. Сейчас идет формирование команды. Мы уже отобрали несколько игроков по итогам первого сбора. 15 июня начнется второй – подъедут еще футболисты. Фамилий, пока не подписаны соглашения, озвучивать не хотелось бы. На данный момент на контрактах трое игроков, но вполне вероятно, что продолжат выступления за "Факел" и ряд других футболистов из состава весеннего образца.
По финансам вопросов никаких нет. Могу отметить, что ощутимую поддержку команде оказывает новый губернатор Воронежской области. Изменения будут только в лучшую сторону. Бюджет на новый сезон составит чуть более 200 млн рублей", - цитирует Середина Sportbox.
"Мы абсолютно готовы к новому сезону. Сейчас идет формирование команды. Мы уже отобрали несколько игроков по итогам первого сбора. 15 июня начнется второй – подъедут еще футболисты. Фамилий, пока не подписаны соглашения, озвучивать не хотелось бы. На данный момент на контрактах трое игроков, но вполне вероятно, что продолжат выступления за "Факел" и ряд других футболистов из состава весеннего образца.
По финансам вопросов никаких нет. Могу отметить, что ощутимую поддержку команде оказывает новый губернатор Воронежской области. Изменения будут только в лучшую сторону. Бюджет на новый сезон составит чуть более 200 млн рублей", - цитирует Середина Sportbox.
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