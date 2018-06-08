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Источник: Андрей Талалаев возглавит армянский "Пюник"

Бывший главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев продолжит карьеру в Армении, сообщает Матч ТВ.

Российский специалист близок к назначению в "Пюник". Переговоры находятся в завершающей стадии.

В минувшем сезоне "Пюник" финишировал на 4-м месте.
Теги: Талалаев Пюник
Сегодня, 15:19
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(0)
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:53) #
  • -1
  •  (1)

На повышение пошел! У нас армян как не резаных собак так что нам тоже надо Армению русскими разбавлять! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№6 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Слава БОГУ !! Пропадет с Российского ТВ !! УРА!! Надоел право слова! smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 16:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Ржака будет, если Тамбов в рфпл попадет, как писали. Посмотрел бы на лицо Талалая laughing
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№4 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 15:55) #
  • 0
  •  (2)

Армянский Пончик
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№3 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 15:43) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вот там этому бездарю и болаболу и место!!!!
Регистрация: 23.01.2012 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 15:39) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Шустрый перевертыш, лишь бы бабки грести и молоть азартно чепуху на ТВ с маменькиными сынками приспособлецами от спорта.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:35) #
  • -1
  •  (1)

Интересно,что там за история у него с Тамбовом
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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