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Глава совета директоров "Торпедо": стоимость реконструкции спорткомплекса на Восточной составит 6-8 миллиардов рублей

Председатель совета директоров "Торпедо" Павел Поселенов поделился планами по реконструкции стадиона клуба.

– Вы уберете беговые дорожки?

– Да. При этом мы не планируем сносить трибуны, а за воротами будут две полноценные трибуны.

Кроме того, в нашем техническом задании предусмотрен музей "Торпедо". Он будет "зашит" в стадион.

– Какой будет вместимость новой арены?

– 15 тысяч мест.

– Стадион будет с крышей или без?

– Над трибунами будут козырьки, а поле останется открытым.

– Какова стоимость реконструкции?

– Вся спортивная инфраструктура, включая раздевалки, тренировочные поля, два физкультурно-оздоровительных комплекса, школы бокса и борьбы, а также маленький манеж, по нашим оценкам, будет стоить 6-8 миллиардов рублей.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 19:55
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