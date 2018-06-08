Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4397
|Мировые трансферы
|334
|КБ-Гостевая
|26732
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|50
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119599
|Ставки на спорт от профи
|2
|Зенит
|104686
|Ростовские футбольные новости
|549
Новости партнеров
Лента новостей:
19:55
Глава совета директоров "Торпедо": стоимость реконструкции спорткомплекса на Восточной составит 6-8 миллиардов рублей
Глава совета директоров "Торпедо": стоимость реконструкции спорткомплекса на Восточной составит 6-8 миллиардов рублей
15:10
Полузащитник сборной Аргентины Лансини получил травму и пропустит ЧМ, его может заменить Паредес (1)
Полузащитник сборной Аргентины Лансини получил травму и пропустит ЧМ, его может заменить Паредес (1)
Глава совета директоров "Торпедо": стоимость реконструкции спорткомплекса на Восточной составит 6-8 миллиардов рублей
Председатель совета директоров "Торпедо" Павел Поселенов поделился планами по реконструкции стадиона клуба.
– Вы уберете беговые дорожки?
– Да. При этом мы не планируем сносить трибуны, а за воротами будут две полноценные трибуны.
Кроме того, в нашем техническом задании предусмотрен музей "Торпедо". Он будет "зашит" в стадион.
– Какой будет вместимость новой арены?
– 15 тысяч мест.
– Стадион будет с крышей или без?
– Над трибунами будут козырьки, а поле останется открытым.
– Какова стоимость реконструкции?
– Вся спортивная инфраструктура, включая раздевалки, тренировочные поля, два физкультурно-оздоровительных комплекса, школы бокса и борьбы, а также маленький манеж, по нашим оценкам, будет стоить 6-8 миллиардов рублей.
"Спорт-Экспресс"
– Вы уберете беговые дорожки?
– Да. При этом мы не планируем сносить трибуны, а за воротами будут две полноценные трибуны.
Кроме того, в нашем техническом задании предусмотрен музей "Торпедо". Он будет "зашит" в стадион.
– Какой будет вместимость новой арены?
– 15 тысяч мест.
– Стадион будет с крышей или без?
– Над трибунами будут козырьки, а поле останется открытым.
– Какова стоимость реконструкции?
– Вся спортивная инфраструктура, включая раздевалки, тренировочные поля, два физкультурно-оздоровительных комплекса, школы бокса и борьбы, а также маленький манеж, по нашим оценкам, будет стоить 6-8 миллиардов рублей.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.