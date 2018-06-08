Глава совета директоров "Торпедо": стоимость реконструкции спорткомплекса на Восточной составит 6-8 миллиардов рублей

Председатель совета директоров "Торпедо" Павел Поселенов поделился планами по реконструкции стадиона клуба.– Да. При этом мы не планируем сносить трибуны, а за воротами будут две полноценные трибуны.Кроме того, в нашем техническом задании предусмотрен музей "Торпедо". Он будет "зашит" в стадион.– 15 тысяч мест.– Над трибунами будут козырьки, а поле останется открытым.– Вся спортивная инфраструктура, включая раздевалки, тренировочные поля, два физкультурно-оздоровительных комплекса, школы бокса и борьбы, а также маленький манеж, по нашим оценкам, будет стоить 6-8 миллиардов рублей.