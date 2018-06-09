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Президент "Тамбова": в следующем сезоне мы должны выйти в Премьер-лигу

Президент "Тамбова" Арсен Габуев рассказал, о перспективах клуба в следующем сезоне.

"Задача на сезон у нас одна – выйти в премьер-лигу. Причем при тех же условиях и при том же бюджете, что были в прошлом сезоне. Никаких дополнительных опций не будет. Мы действуем в рамках выстроенной стратегии. Футболисты идут в «Тамбов» не из-за того, что у нас большие зарплаты, они вполне обычные, а в силу того, что у нас все стабильно. Кроме того, стараемся обеспечивать людей всем необходимым как в плане тренировочного процесса, так и в плане быта", - цитирует Габуева Матч ТВ
Теги: Тамбов
Сегодня, 08:06
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