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Павел Погребняк: с "Тосно" всё было понятно ещё две недели назад

Нападающий Павел Погребняк высказался о закрытии "Тосно", в составе которого он стал обладателем Кубка России-2017/18.

"Не удивили. Всё было понятно ещё две недели назад. Новости по выплатам долгов? Мы работаем в этом направлении. Больше мне пока сказать нечего", - цитирует Погребняка "Спорт-Экспресс".
Теги: Погребняк
Сегодня, 17:03
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№7 Написал: Asking (Сегодня, 18:07) #
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online

Цитата: МАРТ
единожды "вступивший" в Зенит, на всегда.......................фуууууууууууу

...флооооо. Что, кстати, на тюремном жаргоне обозначает задницу - главный орган в жизни любого запитераста


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yanus0407
Asking,
он воспитанник спартака - так-что воспитание московское....


единожды "вступивший" в Зенит, на всегда.......................фуууууууууууу smirk smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 17:35) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
че то новостники запаздывают
матч за суперкубок
лохи ПФК ЦСКА


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Asking (Сегодня, 17:15) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: yanus0407
так-что воспитание московское

Нихрена подобного, именно из Москвы его выгнали, потому что никак не поддавался воспитанию, а у вас раскрылся сразу - во всю ширину гнилой душенки, атмосфера-то подходящая!


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 17:12) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Asking,
он воспитанник спартака - так-что воспитание московское....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 17:08) #
  • -1
  •  (5)
online

Выгребняк куда не придет - везде судится. Совпадение? Человек-говно, питерское гнилое воспитание. Пестуй в Зинку в зад, будешь там на правах ветерана молодым подсказывать - Анюкову там... Парашавину...


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Миша Карманов (Сегодня, 17:06) #
  • -2
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нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 9.06.2018 [жалоба]
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