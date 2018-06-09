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Главный тренер "Локомотива-Казанки": слышал, что мы можем заменить "Анжи" в ФНЛ

Главный тренер "Локомотива-Казанки" Денис Клюев прокомментировал информацию о том, что "Казанка" в сезоне-2018/19 может выступить ФНЛ, если "Анжи" заменит в РФПЛ пермский "Амкар".

"Слышал, читаю о подобном развитие событий, но сам информацией не владею. Однако у нас единственных из всего второго дивизиона есть лицензия для участия в ФНЛ", - цитирует Клюева Матч ТВ.
Теги: Казанка
Вчера, 23:48
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(1)
№1 Написал: казылык (Сегодня, 00:36) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Бавария»
одна шваль лезет через кабинеты
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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