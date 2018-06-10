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Егор Титов: "Енисей" пришел надолго

Тренер "Енисея" Егор Титов поделился мнением о перспективах красноярского клуба, впервые вышедшего в РФПЛ.

—?Многие игроки покинули "Тосно" — они вам интересны?

—?Не буду сейчас об этом говорить. И в "Амкаре" есть интересные футболисты, в "Анжи", которые, думаю, готовы пойти в «Енисей». Мы анализируем ситуацию. Скоро все узнаете. Если в ближайшее время утвердим бюджет, то подпишем некоторых игроков еще до чемпионата мира.

—?Говорили, что реконструкцию стадиона "Центральный" в Красноярске завершат к 1 сентября. Это реальный срок?

—?Да, нам подтвердили, что ведется работа в этом направлении. Для нас очень важно играть в Красноярске. Надеюсь, так и будет. Болельщики этого очень ждали. Каждый матч, уверен, будет праздником.

—?Уже наступило понимание, где команда начнет сезон — в Томске или в Тюмени?

—?Пока нет. В ближайшее время Аленичев летит в Красноярск. Тогда наступит понимание. Но надеюсь, что руководители лиги попробуют составить календарь так, что первые матчи мы сыграем на выезде, а дальше – у себя дома.

—?А как быть зимой? Вам разрешат играть в манеже?

—?Это вопрос не ко мне. Мы пытаемся его решить. Когда холодно, конечно, хотелось бы играть там. Прекрасный манеж, со своей аурой. Но вмещает, к сожалению, мало. Всего три тысячи. Если РФПЛ пойдет навстречу, будет здорово. Нет — найдем выход из ситуации.

—?Цели "Енисея" на ближайший сезон определены?

—?Задача — хорошо отработать. В первую очередь. Закрепиться, подняться как можно выше и достойно выступить. Но многое, опять же, зависит от внешних факторов. От бюджета и так далее. Надеюсь, скоро порадуем наших болельщиков хорошими трансферами.

—?Нет опасения, что клуб повторит судьбу "Тосно" — громкого новичка прошлого сезона?

—?Те люди, которые сегодня работают в "Енисее", все руководство, спортивный отдел прекрасно понимают ситуацию. Думаю, все то, что происходит с "Тосно", здесь нереально. "Енисей" пришел надолго. Уверен в этом.

"Спорт день за днем"
Теги: Титов Енисей
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