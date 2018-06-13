"Краснодар-2" может заменить "Анжи" в ФНЛ

"Краснодар-2", занявший в минувшем первенстве второго дивизиона (зона "Юг") четвертое место, может войти с нового сезона в состав участников ФНЛ.Рассматривается вариант, при котором фарм-клуб "быков" заменит в первом дивизионе "Анжи".Махачкалинцы, несмотря на вылет, продолжат выступление в РФПЛ вместо "Амкара". О ликвидации пермского клуба будет объявлено сегодня.