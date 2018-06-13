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Константин Базелюк перешел в хабаровский СКА

Нападающий ЦСКА Константин Базелюк стал игроком хабаровского СКА.

Дальневосточный клуб арендовал 25-летнего форварда на ближайший сезон.

В прошлом сезоне Базелюк выступал в составе чешского "Брно", где провел 13 матчей и забил один гол.

Чемпионат
Теги: СКА-Хабаровск Базелюк
Сегодня, 15:40
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7
(1)
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:38) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
он еще играет? flushed


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: safonas (Сегодня, 17:23) #
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вот она наша молодежь... какие авансы парню давали, а оно вот как в одночасье ты никому не нужен


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№5 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А как здорово начинал парень... Помню, имя его на трибуне армейцы скандировали... Ну, удачи ему тогда...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№4 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 16:12) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
А! Восходящая звезда пустого котлована... Скоро его тоже Ювентус купит, чтоб с Головиным и Акинфиевым скрестить - на развод


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 16:12) #
  • +3
  •  (9)

Цитата: Кот КБ Матроскин
надежда Верблюдов России smile

пример русского месси
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 16:05) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
надежда Верблюдов России smile



Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:44) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
А ведь не так давно как Головин гремел на первых полосах изданий,кто только не хотел его заполучить к себе,оказалось все более прозаичным,очередной бездарный пиар пустышки и постное лицо гинера)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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